В России начали продавать новые телевизоры Samsung Micro RGB, OLED и Mini LED с экранами диагональю до 115 дюймов

Также предлагается 98-дюймовый The FrameВ России начали продавать новые телевизоры 2026 года. Как сообщили в Galaxystore, для заказа уже доступны флагманские телевизоры Micro RGB, новые OLED- и Mini LED-модели, интерьерные The Frame.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии