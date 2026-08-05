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В России начали продавать новые телевизоры Samsung Micro RGB, OLED и Mini LED с экранами диагональю до 115 дюймов

В России начали продавать новые телевизоры Samsung Micro RGB, OLED и Mini LED с экранами диагональю до 115 дюймов

Также предлагается 98-дюймовый The FrameВ России начали продавать новые телевизоры 2026 года. Как сообщили в Galaxystore, для заказа уже доступны флагманские телевизоры Micro RGB, новые OLED- и Mini LED-модели, интерьерные The Frame.

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