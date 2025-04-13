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Мода и Шоу-бизнес

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Борющийся с редким недугом Лещенко сломал себе руку

Борющийся с редким недугом Лещенко сломал себе руку

83-летний Лев Лещенко борется с редким недугом. В минувшем году врачи диагностировали у него транстиретиновый амилоидоз — заболевание, при котором органах и тканях накапливается особый белок, нарушающий их работу.

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