Борющийся с редким недугом Лещенко сломал себе руку

83-летний Лев Лещенко борется с редким недугом. В минувшем году врачи диагностировали у него транстиретиновый амилоидоз — заболевание, при котором органах и тканях накапливается особый белок, нарушающий их работу.
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