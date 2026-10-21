В Калуге подросток на улице набросился на русского мужчину и до смерти его избил, но даже не попал в СИЗО – находится под домашним арестом.
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Зачем весь интернет заполнен этим античеловеческим говном ? Ну , сколько можно !!!! Сука, ну зла не хватает !!!! Мы (вы) кто ??? Стадо паршивых баранов на которое сверху мочатся баи бывших "братьев" ???? А где , бля.дь народ великий Русский-Российский , Где бля.ь народ Победитель ? Нахер эти все парады , если мы от мигрантов не можем защитить наших детей, нахер великий главнокомандующий , который заигрался в международной песочеице с Трампом и не видит ни хера, как он просирает глубинную Россию в пользу инокультурной азиатской нелюди??????
за такое судью уволить без права заниать должность.... (мечты.)
Остается -самосуд!
Страшно внутри страны тоже враги и прндатели😡🙈🤦
Прости, Господи, но уже хочется, чтоб эти судьи на себе ощутили "детские шалости" мигрантов.