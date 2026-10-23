ТРОПА. ВОСХОЖДЕНИЕ. Часть 7,8ПСЫ ГОСУДАРСТВАОчень долгое время мой внутренний диалог вел полемику о том, стоит ли писать об этом?«У тебя и так слишком много недоброжелателей и даже самых настоящих врагов.
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Знаете, следствием чтения Вашего повествования стало подтверждение, что я человек другого уровня. Естественно, что здесь не может быть и речи, чтобы как-то эти уровни сравнивать. Понято, что такой вывод сделан мною отнюдь не на голом месте, а на основе некоего, как я полагаю, собственного интуитивного знания.