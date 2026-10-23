ТРОПА. ВОСХОЖДЕНИЕ. Часть 7,8ПСЫ ГОСУДАРСТВАОчень долгое время мой внутренний диалог вел полемику о том, стоит ли писать об этом?«У тебя и так слишком много недоброжелателей и даже самых настоящих врагов.