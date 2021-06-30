Оставь, где взял: экспортеры могут не возвращать выручку в Россию

Несырьевой неэнергетический экспорт России в последние месяцы демонстрирует тенденцию к увеличению. С целью стимулирования этого процесса с 1 июля вступает в силу закон, который смягчает нормы валютного контроля для отечественных экспортеров.
Несырьевой неэнергетический экспорт России в последние месяцы демонстрирует тенденцию к увеличению. С целью стимулирования этого процесса с 1 июля вступает в силу закон, который смягчает нормы валютного контроля для отечественных экспортеров.
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