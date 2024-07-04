Экс-мэр Карабаша назначен и.о. главы Миасса

Бывший глава Карабаша заменит ушедшего на повышение в ЛНР Егора Ковальчука. Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 4 июля, собрание депутатов Миасса приняло отставку Егора Ковальчука с поста мэра и назначило исполняющим главы города Олега Буданова.