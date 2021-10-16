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ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане унесло жизни четырех человек

ДТП с рейсовым автобусом в Дагестане унесло жизни четырех человек

В результате ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса в Бабаюртовском районе Дагестана погибли четыре человека, сообщает 16 октября пресс-служба МВД республики.

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