Приключенческий платформер Darwin's Paradox про очаровательного осьминога выйдет в 2025 годуИздательство Konami и французская студия ZeDrimeTim анонсировали Darwin’s Paradox – приключенческий платформер, который выйдет в 2025 году на PlayStation 5, Xbox Series, Switch и PC (Steam).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)