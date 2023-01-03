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«Арсенал» предложил «Шахтеру» за Мудрика 50 млн евро гарантированных выплат и бонусы. «Челси» вмешается, если трансфер сорвется

Стали известны подробности предложения «Арсенала» по Михаилу Мудрику. Ранее стало известно, что улучшенное предложение «канониров» со всеми бонусами составляет 70 млн евро.

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