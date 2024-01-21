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Россия готовится конфисковывать имущество за фейки о Вооруженных силах страны

Россия готовится конфисковывать имущество за фейки о Вооруженных силах страны

Россия готовится конфисковывать имущество за фейки о Вооруженных силах страны Ольга ВайленкоВ России внесут законопроект о конфискации имущества за распространение ложной информации о Вооруженных силах страны.

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Комментарии
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Геннадий Роженко
Поаплодирую депутатам по факту его принятия.
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