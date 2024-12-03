Израиль запретил азан через громкоговорители

Распоряжение о запрете использования громкоговорителей в мечетях для трансляции азана (созыв мусульман на молитву) издал министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-ГвирЮ сообщает 3 декабря 12-й канал израильского телевидения.
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