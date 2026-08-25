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Михаил Гершкович: «Нашим тренерам не дают возможности раскрыться. Приглашают иностранцев – с ними якобы быстрее придут успехи, но не получается. Надо думать о развитии футбола в стране»

Глава Объединения отечественных тренеров (ООТФ) Михаил Гершкович высказался касательно работы иностранных специалистов в российском футболе.

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