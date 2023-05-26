Певица Тина Тернер может быть кремирована из-за принятия буддизма

Тина Тернер может быть кремирована, сообщает издание 247 news agency. Американская и швейцарская певица из семьи баптистского священника приняла буддизм в середине 70-х годов.
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