Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Лучшие боевые пловцы Украины уничтожены под Киевом. В Затоке разрушен "мост НАТО"

Лучшие боевые пловцы Украины уничтожены под Киевом. В Затоке разрушен "мост НАТО"

Этот удар по последствиям можно поставить в один ряд со знаменитой атакой полигона под Львовом, когда были уничтожены десятки наемников.

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