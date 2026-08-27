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Новокузнецкидагы «Чулпан» мәчетенә йөрүчеләр хәрбиләргә гуманитар ярдәм җибәрде

Новокузнецкидагы «Чулпан» мәчетенә йөрүчеләр хәрбиләргә гуманитар ярдәм җибәрде

Новокузнецк шәһәренең «Чулпан» мәчетенә йөрүчеләр хәрбиләр өчен чираттагы гуманитар ярдәм җыеп озатты.

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