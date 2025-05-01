Нефть начинает май некоторой стабильностью после падения цен накануне Татьяна АрестоваНачало торгов 1 мая на азиатских площадках проходило со сравнительно стабильными ценами на нефть после резкого снижения накануне.
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