СВР РФ: Запад и Украина готовят инсценировку применения Россией и Сирией химического оружия

В пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что спецслужбы нескольких стран НАТО и Украины готовят инсценировку применения сирийской армией и воинским контингентом России в Сирии химического оружия с целью дискредитации Дамаска и Москвы в ООН.