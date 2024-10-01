В пресс-бюро Службы внешней разведки сообщили, что спецслужбы нескольких стран НАТО и Украины готовят инсценировку применения сирийской армией и воинским контингентом России в Сирии химического оружия с целью дискредитации Дамаска и Москвы в ООН.
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