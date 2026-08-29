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Татар-информ

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Возле метро Яшьлек в Казани столкнулись трамвай и мотоцикл

Возле метро Яшьлек в Казани столкнулись трамвай и мотоцикл

О ДТП сообщили очевидцы в соцсетях. Судя по фото, ДТП произошло на месте пересечения трамвайных путей с проезжей частью на улице Декабристов.

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