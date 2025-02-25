«Могут возбудить уголовное дело»: предприниматель Зимин оказался под угрозой проверок из-за финансирования оппозиции

Обвиняемый в мошенничестве Борис Зимин* может вновь стать объектом внимания российских правоохранительных органов, считают опрошенные RT эксперты, основываясь на утечке в интернет личной переписки предпринимателя.
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