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Генпродюсер фестиваля «ДКК»: «ИИ должен помогать человеку»

Генпродюсер фестиваля «ДКК»: «ИИ должен помогать человеку»

Генеральный продюсер фестиваля «Дни короткометражного кино» (Short Film Days, ДКК), продюсер кино Дмитрий Якунин считает, что искусственный интеллект (ИИ) должен помогать человеку в его проектах и не сможет заменить творческий потенциал.

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