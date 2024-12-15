Генпродюсер фестиваля «ДКК»: «ИИ должен помогать человеку»

Генеральный продюсер фестиваля «Дни короткометражного кино» (Short Film Days, ДКК), продюсер кино Дмитрий Якунин считает, что искусственный интеллект (ИИ) должен помогать человеку в его проектах и не сможет заменить творческий потенциал.
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