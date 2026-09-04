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Чемпионат Англии. «Ливерпуль» в гостях у «Ипсвича», «Арсенал» сыграет с «Челси» в воскресенье

3-й тур АПЛ стартует в пятницу матчем « Ипсвич » – « Ливерпуль ». В субботу « Манчестер Сити » примет « Ковентри », « Тоттенхэм » сыграет в гостях с «Ноттингем Форест».

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