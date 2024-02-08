В России составили портрет типичной жертвы мошенников

В ЦБ отметили, что в 2023 году с киберпреступниками столкнулось больше людей, а пострадал каждый десятый Стереотип о том, что жертвой мошенников чаще всего становятся пенсионеры, опровергли в Банке России.
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