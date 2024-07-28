В Киеве начали готовить мирный план: главное за сутки

КИЕВ, 28 июля, ФедералПресс. Китай быстро прогрессирует в криптоиндустрии и может опередить США, вице-президент Штатов Камала Харрис назовет возможного преемника на должность, российская армия освободила Лозоватское в ДНР.
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