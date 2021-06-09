В Хабаровске сотрудники транспортной полиции провели мероприятие на детской железной дороге

В рамках проводимой профилактической работы с несовершеннолетними в период летних каникул инспекторы по делам несовершеннолетних Управления на транспорте МВД России по ДФО посетили ребят, проходящих практику на Дальневосточной детской железной дороге.
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