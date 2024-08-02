В Кировской области будут судить экс-заместителя начальника одного из исправительных учреждений, обвиняемого в превышении должностных полномочий

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника одного из исправительных учреждений Кировской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.
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