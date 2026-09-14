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Царьград

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РЭБ больше не спасёт ВСУ: Новый дрон русской армии показали миру

РЭБ больше не спасёт ВСУ: Новый дрон русской армии показали миру

Новый русский дрон, который уже создаёт колоссальные проблемы для ВСУ, показали всему миру. Это барражирующий боеприпас, который работает по принципу "Выстрелил и забыл".

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