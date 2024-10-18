Новая уловка мошенников – деньги исчезнут незаметно: Сбербанк предупреждает всех своих клиентов Ольга БезродняяМошенники изобрели новый способ кражи денег, при котором человек даже не подозревает, что средства исчезают с его счета.
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