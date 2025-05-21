МИД Мексики потребует объяснений у Израиля из-за обстрела дипломатов

МИД Мексики запросит у израильского посольства разъяснений после обстрела Армией обороны Израиля группы посещавших лагерь палестинских беженцев на Западном берегу реки Иордан иностранных дипломатов, среди которых были мексиканцы.
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