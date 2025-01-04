Абдель-Азиз – о тренировках с Махачевым: «Я ощущал себя ребенком в руках медведя»

«Послушайте, нам нужно давать отдых его спарринг-партнерам, чтобы они успевали отдыхать, я серьезно. На днях с боролся с Исламом и думал: «Какого черта я делаю?» Мне под силу бороться со всеми, даже с парнями моих габаритов.