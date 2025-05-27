Хакеры из Тайваня атаковали ключевые системы в Китае: детали расследования

Полиция Китая раскрыла тайваньскую кибератаку на технологическую компанию в Гуанчжоу. Хакерская группа, якобы поддерживаемая Демократической прогрессивной партией Тайваня, нацелилась на важные сети в более чем 10 китайских провинциях.
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