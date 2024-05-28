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Депутат Госдумы обвиняет Байдена в оскорблении истории СССР

Депутат Госдумы обвиняет Байдена в оскорблении истории СССР

Президента США Джо Байдена обвинили в оскорблении исторической памяти народов СССР. Причиной стало то, что он не упомянул в своей речи о решающем вкладе советских солдат в победу над фашизмом во Второй мировой войне.

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