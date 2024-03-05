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Живая Кубань

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Иноагенты могут лишиться до 80 процентов доходов после введения запрета на рекламу

Иноагенты могут лишиться до 80 процентов доходов после введения запрета на рекламу

Иноагенты могут лишиться до 80 процентов доходов после введения запрета на рекламуИностранные агенты в результате принятия закона о запрете рекламы на их платформах лишатся от 50% до 80% рекламных доходов, считает председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.

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