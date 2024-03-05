Иноагенты могут лишиться до 80 процентов доходов после введения запрета на рекламу

Иноагенты могут лишиться до 80 процентов доходов после введения запрета на рекламуИностранные агенты в результате принятия закона о запрете рекламы на их платформах лишатся от 50% до 80% рекламных доходов, считает председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.
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