Иноагенты могут лишиться до 80 процентов доходов после введения запрета на рекламу

Иноагенты могут лишиться до 80 процентов доходов после введения запрета на рекламуИностранные агенты в результате принятия закона о запрете рекламы на их платформах лишатся от 50% до 80% рекламных доходов, считает председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин.