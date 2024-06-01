Мимикрия как двигатель эволюции: кукушки формируют новые виды, маскируясь под других птиц

Группа ученых из Австралии и Великобритании нашла подтверждение теории коэволюции. Зоологи изучили взаимодействие кукушек и птиц-воспитателей, в чьи гнезда они подбрасывают яйца, и пришли к выводу, что этот процесс приводит к образованию новых видов.