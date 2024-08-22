Екатеринбурженка продала квартиру, чтобы отдать мошенникам деньги

Жительница Екатеринбурга отдала мошенникам почти 4 миллиона рублей. Женщине позвонила неизвестная и сообщила, что в настоящее время в России проходит «реформа Пенсионного фонда», поэтому ей положена компенсация за два года рабочего времени на прежнем месте трудоустройства.