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Газета.ру

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Член ОП Машаров: председатель СНТ должен отчитываться о тратах членских взносов

Член ОП Машаров: председатель СНТ должен отчитываться о тратах членских взносов

Председатель СНТ традиционно избирается из числа владельцев участков на общем собрании. Его работа регулируется соответствующим законом, а срок полномочий ограничен пятилетним периодом с возможным переизбранием, сообщил в беседе с RT член Общественной палаты России Евгений Машаров.

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