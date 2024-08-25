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Журнал «Профиль»

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Bloomberg: Киев нервничает из-за вопросов по замороженным активам России

Bloomberg: Киев нервничает из-за вопросов по замороженным активам России

Украинские чиновники все больше беспокоятся из-за задержек в заключении сделки, которая должна разблокировать $50 млрд в поддержку Украины за счет прибыли от замороженных активов российского Центрального банка.

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