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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Как приготовить сазана — рецепты приготовления рыбы в духовке целиком, ухи, котлет и шашлыка на решетке

Многих хозяек интересует, как приготовить сазана, тем самым, вкусно и полезно разнообразить меню. Любые, даже самые вычурные, рецепты можно адаптировать под домашнее приготовление, следуя рекомендациям при обработке рыбы: учитывая ее специфический аромат, не скупиться на специи и маринады.

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