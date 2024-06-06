Председатель Следственного комитета запросил доклад об обстоятельствах проживания жителей Кемеровской области – Кузбасса в аварийном доме

В средствах массовой информации сообщалось, что жители поселка Тальжино Новокузнецкого района Кемеровской области вынуждены проживать в аварийном доме, расселение которого запланировано не ранее 2028 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии