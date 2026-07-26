Семейные проклятия, загадочные острова, расщепление личности: топ-5 современных остросюжетных детективов

Современная литература предлагает читателю широкий выбор тем остросюжетной литературы — от загадочных маленьких городков, где все знают тайны друг друга, до хитроумных детективов, которые концентрируются на внутреннем мире сыщика — он распутывает дело, сражаясь с монстрами в своей голове.