Спустя неделю в копилке Pokémon TCG Pocket 30 млн загрузок и $24 млн дохода По оценке AppM...

Спустя неделю в копилке Pokémon TCG Pocket 30 млн загрузок и $24 млн доходаПо оценке AppMagic, за неделю после релиза мобильная ККИ Pokémon TCG Pocket принесла Creatures, DeNA и The Pokémon Company порядка $24,4 миллиона, около 40% из которых занесли японцы.