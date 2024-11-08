НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Спустя неделю в копилке Pokémon TCG Pocket 30 млн загрузок и $24 млн дохода По оценке AppM...

Спустя неделю в копилке Pokémon TCG Pocket 30 млн загрузок и $24 млн дохода По оценке AppM...

Спустя неделю в копилке Pokémon TCG Pocket 30 млн загрузок и $24 млн доходаПо оценке AppMagic, за неделю после релиза мобильная ККИ Pokémon TCG Pocket принесла Creatures, DeNA и The Pokémon Company порядка $24,4 миллиона, около 40% из которых занесли японцы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх