По факту захвата заложников возбуждено уголовное дело

Об этом сообщает Следственный комитет по Ростовской области По факту захвата заложников в одном из СИЗО в городе Ростове-на-Дону следственными органами СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовно дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.
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