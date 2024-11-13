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Бои на Курском фронте: уничтожение техники ВСУ (ВИДЕО)

Бои на Курском фронте: уничтожение техники ВСУ (ВИДЕО)

Продолжаются бои на Курском фронте: русские бойцы успешно уничтожают бронетехнику ВСУ. Расчетом FPV-дрона Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ «Рубикон» в Курской области уничтожена бронетехника ВСУ.

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