Продолжаются бои на Курском фронте: русские бойцы успешно уничтожают бронетехнику ВСУ. Расчетом FPV-дрона Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ «Рубикон» в Курской области уничтожена бронетехника ВСУ.
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