Диетолог Лиза Афинская: возникающие в углах рта заеды могут быть сигналом организма о диабете. По словам диетолога Афинской, очень часто какие-то изменения, происходящие с внешностью, бывают сигналом, который подает организм о происходящих в нем нарушениях.
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