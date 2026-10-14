Диетолог Лиза Афинская: возникающие в углах рта заеды могут быть сигналом организма о диабете. По словам диетолога Афинской, очень часто какие-то изменения, происходящие с внешностью, бывают сигналом, который подает организм о происходящих в нем нарушениях.