Командир РФ «Гордес» рассказал о применении тяжелого дрона «Иванушка»

Командир взвода беспилотных летательных аппаратов добровольческого батальона имени Василия Маргелова с позывным «Гордес» сообщил, что в зоне проведения спецоперации применяется гексокоптер «Иванушка», передает издание ТАСС.
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