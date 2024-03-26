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Командир РФ «Гордес» рассказал о применении тяжелого дрона «Иванушка»

Командир РФ «Гордес» рассказал о применении тяжелого дрона «Иванушка»

Командир взвода беспилотных летательных аппаратов добровольческого батальона имени Василия Маргелова с позывным «Гордес» сообщил, что в зоне проведения спецоперации применяется гексокоптер «Иванушка», передает издание ТАСС.

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