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Расходимся. Путин рассказал «Ъ» подробности встречи с бойцами ЧВК «Вагнер»

Расходимся. Путин рассказал «Ъ» подробности встречи с бойцами ЧВК «Вагнер»

По окончании пленарного заседания Форума будущих технологий специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников узнал у президента Владимира Путина подробности его встречи с командирами ЧВК «Вагнер» в Кремле 29 июня.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Сегодня писали что Вагнер отбыл в Белоруссию он что должен был все технику вооружения припасы с собой тащить там все получит может там уже все заранее заготовлено !!! а автор дебил !!!
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1 час.
Людмила Лиханова
Ответить
1 час.
Людмила Лиханова
Сегодня писали что Вагнер отбыл в Белоруссию он что должен был все технику вооружения припасы с собой тащить там все получит может там уже все заранее заготовлено !!! а автор дебил !!!
Ответить
59 мин.

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