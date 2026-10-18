🛠 Более пяти тысяч километров дорог отремонтировали в Крыму за 12 лет За эти годы в нормативное состояние привели более 76% дорог опорной сети, а в Симферопольской агломерации — около 85%.
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