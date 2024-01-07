Гениальный рецепт луковых колец. Добавили немного сыра и вывели вкус на новый уровень

Обычно луковые кольца и жареный сыр приготавливают как закуску отдельно друг от друга. Тем не менее, мы объединим эти два рецепта в один, создав блюдо, которое, вероятно, будут просить готовить каждый день.
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