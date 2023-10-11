Полковник Кнутов: Авдеевка и Марьинка являются важными направлениями для России

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что Авдеевка и Марьинка являются сейчас наиболее важными направлениями для Российской армии в зоне специальной военной операции (СВО).
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