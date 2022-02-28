Подробно о главном

10 044 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Отдать зекам.С российского ТВ ...
  • Cyryl Sneer
    Ну прям "неизвестные отцы" Стругацких)Путин наступил на...
  • ledenez107 Русская
    Набиуллина -государственница? Она наемный менеджер с ограниченными правами или вообще свадебный генералСанкции грянули. ...

«Каждый русский — это враг»: Бешеная немка фон дер Ляйен мстит за 9 мая

«Каждый русский — это враг»: Бешеная немка фон дер Ляйен мстит за 9 мая

Немцы опускают воздушный железный занавес, чтобы спасти украинских фашистов от неминуемого разгрома 27 февраля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что все воздушное пространство 27 стран ЕС теперь будет закрыто для нашей страны.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх