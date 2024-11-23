«Я уже собралась с детьми прятаться»: странный салют напугал жителей Сочи

«Я уже собралась с детьми прятаться»: странный салют напугал жителей СочиГромкие взрывы, которые были отчетливо слышны накануне вечером, около 21 часа во многих районах Сочи, вызвали состояние, близкое к панике у жителей, а затем и вопросы о целесообразности подобных мероприятий в нынешних реалиях, когда украинские дроны периодически пытаются атаковать регион и по ним активно работает ПВО.
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